Valentina Garavaglia è la nuova Rettrice dell’Università IULM. Professore ordinario di Teatro nella Facoltà di Comunicazione, già prorettore vicario e prorettore con delega alla Didattica, succederà dal 1° novembre al professor Gianni Canova, al timone dell’Ateneo dal 2018. Il Consiglio di Amministrazione, guidato dal professor Giovanni Puglisi, si è riunito oggi, mercoledì 31 luglio, per procedere alla scelta sulla base della terna presentata e proposta dal Senato Accademico e ha eletto la professoressa Garavaglia per il sessennio 2024-2030.

“Il professor Gianni Canova – ha dichiarato la professoressa Garavaglia – ci consegna un modello virtuoso e innovativo di Campus, un luogo non solo da frequentare ma soprattutto da vivere. Proseguire nel solco di tale esperienza, prendendosi cura dei valori e della comunità che animano questa Istituzione, sarà fra gli obiettivi principali del mio mandato”.

Negli ultimi sei anni, sotto la guida del professor Canova, l’Università IULM è cresciuta sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi (è stato segnato un incremento delle iscrizioni del 20%, sono stati inaugurati quattro nuovi Corsi di Laurea e altri due saranno avviati da settembre), affermandosi come leader nella formazione legata alla comunicazione.

Valentina Garavaglia, milanese, classe 1974, sposata e mamma di due gemelli di 14 anni, è laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Milano. Nel 2010 entra nelle file della IULM e da lì prosegue a condurre studi e ricerche sulla storia del teatro e sul ruolo delle arti performative come strumento di formazione, costruzione ed espressione dell’individuo, con particolare attenzione agli sviluppi del teatro in carcere. Accanto all’attività accademica, Garavaglia ha svolto un’intensa attività teatrale come responsabile del coordinamento artistico di festival e progetti in importanti istituzioni teatrali italiane e internazionali. Nel 2015 ha vinto la XX edizione del Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello con l’opera L’effimero e l’eterno: l’esperienza teatrale di Gibellina (Bulzoni).

Al vertice dell’Università IULM ci sono ora due donne: la dottoressa Raffaella Quadri è infatti Direttore generale dell’Ateneo dal 2017. La IULM, inoltre, è da anni l’Università con il maggior numero di presenza femminile in cattedra fra ordinari, associati e ricercatori con il 47%.