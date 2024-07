“Non è sul mio tavolo al momento”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine del Consiglio metropolitano, ha commentato l’ipotesi di far pagare ai turisti il biglietto a tariffa maggiorata per usare i mezzi del trasporto pubblico locale di Atm. “Francamente non ci ho neanche mai pensato, perché è giusto che il Consiglio e le Commissioni facciano le loro riflessioni, ma al momento l’iniziativa non parte da me, ci penseremo più avanti” ha chiosato il sindaco.