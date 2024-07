ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo detto che l’accordo della Via della Seta non produceva effetti positivi per la nostra economia. Abbiamo cominciato a lavorare per rafforzare un rapporto che era già frutto di un accordo del 2004. Abbiamo buoni rapporti, siamo competitor e credo che ci siano opportunità da cogliere nel rapporto con un grande Paese come la Cina”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea di Enasarco.

