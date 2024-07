Parigi 2024, il primo oro italiano arriva dal nuoto con Nicolò Martinenghi

La prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 arriva dal nuoto. Nicolò Martinenghi, 24 anni, di Varese, ha trionfato nei 100 rana. “Non so cosa dire, sono senza parole, se non che ancora una volta ho dimostrato che non conta il tempo ma saper cogliere l’attimo”. Coì, pieno di gioia, l’atleta parla della sua impresa. “Il tempo non è dei migliori, ma a me interessa solo essere sul quel podio e sentire l’inno italiano, anche se non lo canto, non per menefreghismo, ma per scaramanzia”. “Questa medaglia è per tutti quelli che mi vogliono bene – ha aggiunto – la mia famiglia, la mia ragazza. Mi mancava solo l’oro olimpico. Cosa ho pensato durante la gara? Niente, solo a stare davanti“.