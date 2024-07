Incidente nel milanese, morto in ospedale il giovane rimasto ferito

E’ morto anche un secondo giovane che l’altra notte era rimasto coinvolto in incidente stradale a Casorezzo, in provincia di Milano. Erano in tre a bordo di un’auto che si era ribaltata più volte lungo la provinciale. Un giovane era deceduto sul colpo, mentre altri due ragazzi che erano con lui erano rimasti feriti e portati in ospedale. A dare la notizia della seconda vittima è la squadra di calcio in cui giocava il ragazzo. “Una di quelle notizie che non vorremmo mai dare: a seguito di un incidente stradale è prematuramente scomparso Bara Diop, classe 2000, che per tanti anni ha vestito i nostri colori – scrive su Facebook la Vela Mesero– Lo ricordiamo con profondo affetto e ci stringiamo al dolore della famiglia”. “Le nostre più sentite condoglianze vanno anche alla famiglia di Ismaila Cisse’, altro ragazzo che è venuto a mancare a seguito dell’incidente”. Anche l’altro giovane era giocatore di calcio.