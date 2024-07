“È una giornata importante per la navigazione lombarda e in particolare per il lago di Garda. La sicurezza del sistema lacuale è per noi una priorità, tant’è vero che per il 2024 abbiamo destinato 242.000 euro per garantire i servizi di vigilanza, intervento e soccorso sui bacini lacuali lombardi”. Questo il commento dell‘assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, dopo la firma del protocollo d’intesa ‘Servizio sicurezza naviganti Lago di Garda’. Il documento è stato sottoscritto anche da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Comunità del Garda e Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro. Oggetto del protocollo è l’effettuazione dei servizi di pronto intervento, soccorso e vigilanza a tutta l’utenza nautica sul lago di Garda, anche con riguardo al diporto e alla polizia di sicurezza della navigazione.

“Il documento – ha proseguito Lucente – certifica un’unità d’intenti tra diverse istituzioni impegnate sul tema della sicurezza, fondamentale ovunque e in particolare in un bacino vasto e complesso come quello del Garda. Regione Lombardia fa convintamente la sua parte e ogni anno eroga risorse a favore degli enti preposti alla gestione del demanio lacuale affinchè possano esercitare i loro compiti di controllo e vigilanza. Il nostro impegno da questo punto di vista è costante”.

All’evento ha partecipato anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: “Oggi – ha detto il vicepremier – abbiamo inaugurato la nuova sede della Guardia Costiera a Desenzano, in tutto sono 4 le sedi dislocate sul territorio del Garda. Questo significa più sicurezza. Solo negli ultimi anni sono state salvate mille persone”.