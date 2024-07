Elogio delle erbacce nel libro di Antonio Perazzi

Antonio Perazzi, paesaggista, architetto e promotore di una botanica che dia spazio all’elemento spontaneo e selvatico, soprattutto nella progettazione degli spazi aperti e pubblici cittadini, è autore del libro “La natura selvatica del giardino, elogio delle erbacce” (Ed. Einaudi). In un periodo in cui molte amministrazioni comunali, compresa Milano, ha scelto di fare crescere l’erba alta negli spazi pubblici, l’esperto spiega il suo punto di vista sulle “erbacce”.

Selvatico è un mondo che non conosce le nostre regole, che si sviluppa caparbiamente ovunque gli sia possibile. Giardino selvatico è un ossimoro: non esiste un giardino senza un giardiniere. Eppure la divulgazione scientifica, negli ultimi anni, ci ha consentito una nuova consapevolezza ambientale. Un giardino moderno può permettersi di controllare tutta la natura di cui è composto? E lo può fare senza preoccuparsi del suo impatto su un gruppo di sistemi molto piú ampio? Il giardino dove tutto è sotto controllo è ancora conveniente per il giardiniere? E per tutti gli altri organismi che ne permettono la vita e lo tengono in equilibrio? Il giardino che è il punto di contatto tra l’artificio e lo spontaneo deve trovare una nuova dimensione per dialogare con le piante e gli esseri viventi che lo popolano. Non esistono piú erbacce, ma solo cattivi giardinieri che non sanno come fare ad agire senza andare contro natura.

Perazzi è anche l’artefice del ripensamento dello spazio verde di “BIM – Bicocca incontra Milano“: ha ripensato lo spazio pubblico mettendo in atto esempi di botanica che lascia spazio agli elementi spontanei. La natura si inserisce in maniera armonica nei contesti urbani. E’ una proposta progettuale pratica in risposta alla necessità di verde che possa abbassare e mitigare le temperature delle nostre città.

Ascolta l’intervista ad Antonio Perazzi