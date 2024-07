Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la sicurezza dei bambini e delle bambine e per destinare nuovi spazi alla socialità e alla vivibilità del quartiere con tre nuove aree che saranno pedonalizzate. Si tratta dell’area adibita attualmente a parcheggio di fronte alla scuola primaria “De Nicola” tra via Enrico De Nicola e piazza Enzo Paci, dei controviali di corso Concordia (nei tratti compresi tra via Carlo Poerio e piazza del Tricolore e tra piazza del Tricolore e via Pietro Calvi) e di via Santa Marta, tra via San Maurilio e via del Bollo. La prima, nel Municipio 6, rientra nell’avviso pubblico “Piazze Aperte per ogni scuola’’ per promuovere nuovi interventi in prossimità di scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Si trova all’interno di un tessuto urbano prevalentemente residenziale, di fronte alla scuola primaria ‘De Nicola’ e nei pressi della scuola d’infanzia, del centro sportivo De Nicola e del parco Cascina Bianca, luoghi attrattivi per gli abitanti del quartiere. In questo contesto si è ritenuto perciò necessario aumentare la sicurezza per tutti coloro che frequentano le scuole e le aree circostanti. La seconda area, i controviali di corso Concordia, al confine tra il Municipio 4 e 3, è stata interessata dai lavori della M4 anche con riqualificazioni superficiali. Questi interventi hanno portato ad una riorganizzazione delle strade con un tratto già pedonalizzato. Ora lo spazio pedonale sarà ampliato e reso definitivo, considerata anche la presenza di un tessuto densamente residenziale con diverse presenze commerciali. Infine via Santa Marta, nel Municipio 1, rientra nell’ambito territoriale conosciuto come “Milano romana” e caratterizzato dalla presenza di reperti archeologici risalenti all’antica Roma, fra cui il palazzo imperiale, fatto costruire dall’imperatore Massimiano e il circo romano. Nel corso degli anni, considerato anche il suo collocamento in un’area centrale con affluenza di turisti, è stato avviato un processo di valorizzazione con una progressiva riqualificazione degli spazi pubblici e ampliamento delle aree pedonali, tra cui la pedonalizzazione della parte meridionale di piazza Mentana e di piazza Pio XI, di fronte alla Pinacoteca Ambrosiana. La via, tra l’altro, è caratterizzata da una carreggiata di dimensioni estremamente ridotte e dall’assenza di marciapiedi, che rendono disagevole la presenza di pedoni e dei veicoli. Al momento dell’effettiva pedonalizzazione si provvederà anche alla rimozione degli archi metallici, non più necessari, messi a protezione dei pedoni. “La maggiore sicurezza – sottolinea Arianna Censi, assessora alla Mobilità – è una parte essenziale di questi interventi, ma non è l’unica. Milano sta cambiando aspetto, sta diventando una città dove è sempre più bello passeggiare e dove gli stessi abitanti richiedono spazi pubblici in cui ritrovarsi. Si dà più importanza alla qualità della vita e al tempo libero e la nostra Amministrazione sta dando risposta a queste esigenze”.