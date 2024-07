Vigili del fuoco impegnati in due incidenti sul lavoro a Milano. Il primo è avvenuto in via Brennero angolo XX Settembre. Durante i lavori di ristrutturazione di un edificio un operaio di origini albanesi di 54 anni è precipitato per alcuni metri da un vano scale riportando gravi ferite agli arti inferiori. Soccorso e messo in sicurezza dal personale di via Sardegna è stato trasportato al Policlinico di Milano in codice giallo. Il secondo incidente è avvenuto in via Caldera 21: un giovane operaio di origini egiziane di 30 anni è rimasto folgorato alle mani mentre lavorava in una cabina elettrica di pertinenza dell’azienda CD LAN spa. La folgorazione sembrerebbe causata dall’involontario taglio di un cavo. Soccorso dai vigili del fuoco di via Messina è stato successivamente trasportato dal personale del 118 in codice giallo all’ospedale San Carlo.