ROMA (ITALPRESS) – A causa dell’incendio di vegetazione in zona Casal Lumbroso – Massimina, il fuoco si è poi spostato fino ad investire due capannoni ed a lambire delle abitazioni che sono state immediatamente sfollate. sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco della Capitale che hanno limitato il propagarsi dell’incendio. La situazione è ora sotto controllo. Sono in corso le operazioni di spegnimento nei 2 capannoni coinvolti dalle fiamme. In bonifica l’area ricca di vegetazione.(ITALPRESS)

trl/gtr