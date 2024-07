BARI (ITALPRESS) – “Ho chiesto a Lino Banfi di venire qui a ricevere gli auguri di tutti i pugliesi perché il Maestro ci ha rappresentati in modo positivo in tutti questi anni di straordinaria carriera artistica, raccontando la Puglia con ogni suo gesto, con ogni sua battuta e facendo grande non soltanto la sua stessa carriera artistica, ma anche tutti noi. Grazie a lui la Regione Puglia ha infatti un ambasciatore rispettato, amato e, soprattutto, capace di spiegare a volte i nostri difetti, le nostre ingenuità, altre invece i nostri valori, le cose in cui crediamo, in maniera semplice ma efficace”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha consegnato a Lino Banfi il premio “Radici di Puglia”.

