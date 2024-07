Si tuffa nel Brembo e non riemerge, muore 32enne

Un 32enne originario della Romania, è morto annegato dopo essersi tuffato nel fiume Brembo a Brembate (Bg), nella zona della Filarola, in via Arnichi. E’ successo ieri pomeriggio. Il giovane si è tuffato da un piccolo sbarramento artificiale alto un paio di metri: in un primo momento è stato visto riemergere e avrebbe fatto cenno ai suoi amici che stava andando tutto bene, poi sarebbe però scomparso sott’acqua, venendo trascinato dalla corrente. Altri bagnanti l’hanno avvistato poco dopo, una cinquantina di metri più a valle, e lo hanno seguito fino a una zona dove l’acqua è alta solo un metro: lì sono riusciti a riportarlo a riva e hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco in attesa dei mezzi del 118. Purtroppo per il trentaduenne non c’è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso, un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco di Dalmine e i carabinieri di Zingonia, Brembate e Treviglio.