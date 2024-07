NAPOLI (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e del comitato scientifico di campagna Amica dalla giornata inaugurale della seconda assemblea mondiale dei farmer market, ha rilanciato un appello per sostenere i piccoli agricoltori e i mercati contadini di tutto il mondo: “I mercati di vendita diretta dei piccoli agricoltori e dei contadini di tutto il mondo hanno una funzione ambientale e sociale preziosa – ha sottolineato Pecoraro Scanio -. La vendita dei prodotti del territorio aiuta le piccole economie locali, riduce le emissioni climalteranti e i flussi di migranti climatici che scappano dalla desertificazione e dalla fame. Bisogna ottenere provvedimenti in tutto il mondo che aiutino con tassazione zero i mercati contadini e tassino i prodotti iperprocessati delle multinazionali del cibo anonimo”.

col3/gsl