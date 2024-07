Bio4Dreams stringe una nuova collaborazione strategica con Simbiosi, azienda pavese, pioniere nell’applicazione delle soluzioni di economia circolare a beneficio dei territori e delle filiere industriali, per promuovere lo sviluppo sostenibile e l’innovazione. Simbiosi è un’azienda che opera con l’obiettivo di trasformare i territori e i suoi attori (industria, utilities, proprietà terriere e settore terziario) in una risorsa per la lotta al cambiamento climatico, attraverso l’economia circolare e le nature based solutions. Si tratta di soluzioni innovative per massimizzare l’efficienza delle risorse e minimizzare l’impatto ambientale, Attraverso le unicità della propria sede, l’Innovation Center Giulio Natta, prima NBS Valley® (Nature Based Solution), dedica spazi, competenze, progetti di CSR e venture a start up, scale up, PMI e Corporate, procedendo anche al matching tra realtà innovative e settori industriali per implementare pratiche sostenibili che siano di beneficio ad aziende e territori. La partnership tra Bio4Dreams e Simbiosi nasce dalla visione condivisa di potenziare l’innovazione responsabile e la sostenibilità, in particolare nelle Life Sciences. L’obiettivo è di creare un ponte tra il network di startup e PMI innovative di Bio4Dreams e le iniziative di Simbiosi, facilitando un ambiente collaborativo che favorisca la crescita delle imprese e l’applicazione di nuove tecnologie in modo etico e sostenibile a livello ambientale, sociale ed economico.

“L’innovazione è uno dei principali motori per l’evoluzione. Oggi più di ieri è fondamentale avere sempre uno sguardo competente sul futuro. Con Bio4Dreams attiviamo non solo un ponte geografico tra le nostre realtà ma stabiliamo una collaborazione strategica per condividere il nostro know how e le nostre competenze con il mondo di start up, PMI e Corporate che vogliono investire per crescere e ridurre il loro impatto.” Piero Manzoni CEO & Founder Simbiosi

“Con Simbiosi, puntiamo a creare un ecosistema dove le nuove imprese possano trovare non solo supporto finanziario e strategico, ma anche un ambiente fertile per applicare principi di economia circolare e sostenibilità”. Elisabetta Borello, Co-Founder, VP Strategy & External Relation, Bio4Dreams