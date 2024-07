ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo occuparci di garantire le opportunità di sviluppare la fertilità e la famiglia. Si può fare, dando degli strumenti rimessi allo Stato e alle organizzazioni pubbliche: più asili, più reddito a famiglie che fanno figli e più infrastrutture scolastiche, creando contesti in cui incentivare paternità e maternità”. Così Riccardo Capecchi, presidente della Fondazione Lottomatica, a margine di un dibattito al Centro Studi Americani a Roma in occasione della presentazione dell’Agenda FAST per la natalità in Italia, il primo rapporto promosso dalla stessa Fondazione Lottomatica sull’emergenza demografica e le strategie per contrastarla, realizzato da Secondo Welfare.

