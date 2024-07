ROMA (ITALPRESS) – Il Policlinico Gemelli è “divenuto punto di riferimento prezioso nel Paese. Il numero dei ricoveri, 100 mila in un anno, il numero dei vari interventi e delle specialità dimostrano non soltanto la dimensione del contributo fornito alla salute dei cittadini ma anche la fiducia che vi ripongono. Questa fiducia è la certificazione più efficace della qualità dell’attività che si svolge”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli IRCCS, in occasione del 60° anniversario di attività del Policlinico.

ads/gsl (Fonte video: Quirinale)