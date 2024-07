ROMA (ITALPRESS) – La medicina di genere come approccio trasversale del sapere medico e insieme di criteri di osservazione scientifica, fondamentali per valutare l’influenza del sesso e del genere sulla fisiopatologia umana e sulla sintomatologia clinica. Se ne è parlato nel corso di un convegno organizzato in Senato e al quale ha preso parte anche il presidente Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli.

sat/gtr