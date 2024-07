Incendio a Cesano Maderno, morto l’uomo soccorso dai vigili del fuoco

Non ce l’ha fatta l’uomo di 52 anni soccorso stamattina dai vigili del fuoco, rimasto intrappolato in un incendio scoppiato a Cesano Maderno, in Brianza, in un appartamento in corso Roma. Il 52enne, ferito gravemente, è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale di Desio. Resta grave la madre di 82 anni, ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano.