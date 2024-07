I-Days Milano, questa sera Avril Lavigne, Sum41 e Simple Plan

Dopo lo show di sabato sera dei QUEEN OF THE STONE AGE, a chiudere il week end più rock dell’anno sono arrivati i BRING ME THE HORIZON che hanno trasformato la pioggia e le nuvole nere che si abbattevano sulla venue milanese nella perfetta scenografia per uno show all’insegna dell’inconfondibile rock epico della band inglese che ha festeggiato così il record personale di pubblico presente in Italia per un suo concerto con oltre 22 mila presenze. Prima di loro un altro pezzo da novanta: YUNGBLUD, il cantautore di Doncaster che incarna l’essenza ribelle ed eclettica della musica contemporanea e della Gen Z, ha confermato durante il suo set tutto il suo talento sia musicale che di intrattenitore raccogliendo il frutto del lavoro che ha compiuto in questi anni anche grazie al rapporto che è riuscito a costruire con la sua fanbase nel nostro paese.



È già SOLD OUT l’evento pop punk dell’estate che illuminerà il palco dell’Ippodromo Snai San Siro martedì 9 luglio: i SUM 41 (che mai prima nel nostro paese hanno totalizzato un così alto numero di biglietti venduti) e AVRIL LAVIGNE (che abbiamo appena visto protagonista sul palco di Glastonbury) saranno i co-headliner di un doppio show irripetibile, ultima occasione per i fan di vedere sul palco la band canadese che lo scorso maggio ha annunciato lo scioglimento. A dare il via alla musica i SIMPLE PLAN, tra protagonisti indelebili della cultura pop punk.

A chiudere questa edizione degli I-Days Milano Coca-Cola sarà un evento di portata mondiale: gli STRAY KIDS, la band simbolo del fenomeno globale K-pop, si esibiranno per la prima volta in Italia venerdì 12 luglio all’Ippodromo Snai La Maura con quello che sarà il loro unico concerto da headliner in Europa nel 2024. Il gruppo di Seul richiamerà i fan da tutta Europa per una performance in pieno stile K-pop, che unisce alla musica coreografie imponenti e visual spettacolari. Lo spettacolo sarà assicurato sia sopra che sotto il palco. Ad aprire la giornata sarà il girl group sudcoreano NMIXX anticipate sul palco dal collettivo musicale italiano bnkr44.

L’edizione 2024 degli I-Days Milano Coca-Cola si è aperta con il live d’inaugurazione dei METALLICA del 29 maggio davanti a oltre 72 mila spettatori per poi proseguire con il magico show di LANA DEL REY del 4 giugno con 67 mila biglietti venduti prima di passare la palla allo straordinario concerto dei GREEN DAY che davanti a 78.500 fan hanno registrato il migliore risultato di sempre in Europa. La kermesse milanese ha cambiato poi location passando all’Ippodromo Snai San Siro per accogliere i fan della nuova star americana del rap DOJA CAT che ha letteralmente infiammato il palco milanese per un set davvero spettacolare tra fuochi e fiamme, una super band straordinaria e una performance capace di catalizzare il pubblico che è tornato a casa dopo aver assistito ad uno dei concerti più sexy e cool che siano mai arrivati nel nostro paese. Dal rap al rock, sabato sera 18 mila spettatori hanno applaudito l’epica notte dei QUEENS OF THE STONE AGE che sono saliti sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro per il settimo appuntamento degli I-Days Milano Coca-Cola regalando al pubblico un live che sarà difficile dimenticare.