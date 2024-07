MANDURIA (ITALPRESS) – “Non è vero affatto che la Puglia e la Campania stanno perdendo tempo per firmare il patto per l’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione, semplicemente non ci è mai stata ancora sottoposta la bozza da firmare perchè il ministro Fitto ci chiede continuamente nuove precisazioni e naturalmente noi ci auguriamo che queste precisazioni ad un certo punto abbiamo termine e si possa procedere alla firma il prima possibile perchè in Puglia, per esempio, abbiamo 6 mila aziende in attesa di finanziamento che hanno bisogno che il patto sia firmato velocemente”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della sesta edizione del “Forum in Masseria”, a Manduria.

