Monza, scontro tra due moto e un’auto, morto un 37enne

Un motociclista di 37 anni è morto e un secondo di 55 è ricoverato in gravi condizioni, dopo uno scontro con un’auto, avvenuto intorno alle 14 a Monza, in viale Cesare Battisti. Nonostante la corsa in elicottero al San Gerardo di Monza, l’uomo non ce l’ha fatta. Ancora al vaglio la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolta una donna di 53 anni, alla guida della vettura, e i due centauri, a bordo di due grossi scooter. A chiamare il 112 è stata una 22 enne a bordo di un altro scooter, che ha assistito allo schianto. Il 37enne è apparso subito gravissimo e privo di conoscenza. Grave anche il secondo uomo coinvolto, 55 anni, che ha riportato ferite al volto e al corpo. I soccorritori hanno fatto atterrare l’elisoccorso, dopo aver bloccato la circolazione sul vialone che porta alla Villa Reale di Monza. Purtroppo l’uomo è morto poco dopo essere arrivato in ospedale. È invece ricoverato al Niguarda a Milano il secondo motociclista, che non verserebbe in pericolo di vita. È stata invece portata a Vimercate la 53enne alla guida dell’auto, per accertamenti di routine. La Procura di Monza aprirà un fascicolo per omicidio stradale, per poter procedere con gli accertamenti del caso.