ROMA (ITALPRESS) – “Ho ascoltato nella cabina di regia di ieri le paure di alcuni ministri, del ministro Giorgetti in particolare, su alcuni ritardi che sono legati ai ministeri, non ai Comuni: noi non abbiamo ritardi, anzi abbiamo contribuito, come dice la Commissione europea, al successo del Pnrr nel nostro Paese”, ha detto il presidente dell’Anci, Antonio Decaro.

