Morto il bimbo caduto dal balcone a Pavia

È morto il bimbo di 18 mesi caduto ieri pomeriggio da un balcone del quarto piano di un palazzo a Pavia. Il piccolo era stato portato in gravissime condizioni al San Matteo. È successo in via Cascina Spelta. Sul posto si è subito recata la Polizia. Sembra si sia trattato di un incidente. Il bimbo, figlio di una coppia della Repubblica Democratica del Congo, era in casa con la madre che stava preparando da mangiare. Cosa sia successo esattamente è ancora al vaglio della Polizia.