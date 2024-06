Elena Beccalli prima rettrice dell’università Cattolica

Elena Beccalli assumerà dal primo luglio il ruolo di Rettrice dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore per il prossimo quadriennio 2024-2028. Lo comunica la stessa università. Nominata dal consiglio di amministrazione dell’ateneo, la professoressa Beccalli succede al professor Franco Anelli. È la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia dell’ateneo.

La decisione giunge dopo che, lo scorso 22 maggio, i docenti dell’ateneo nei 12 consigli di facoltà avevano designato la professoressa Elena Beccalli, preside della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, con 636 preferenze su un totale di 685, corrispondenti

a circa il 93% dei votanti.

“L’università Cattolica del Sacro Cuore è per sua vocazione un Ateneo

universale, dove il dialogo e il confronto sono aperti, liberi, interdisciplinari,

orientati a creare reti e alleanze strategiche. Un’università in grado di offrire – con

rigore, creatività, coraggio – un contributo di pensiero alle questioni di frontiera,

grazie al coordinamento delle numerose e qualificate iniziative della comunità

accademica”, ha detto la professoressa Beccalli nel ringraziare il corpo docente e il consiglio di amministrazione.

“L’università Cattolica deve avere la capacità di rinnovarsi, attuando un

processo di innovazione che poggi su radici consolidate e riconosciute” poiché,

ha aggiunto, “è chiamata a porsi come polo di riferimento, dalla forte proiezione

internazionale, per una didattica e una ricerca di qualità, così da alimentare il

circolo virtuoso tipico di una research university, preservando la nostra identità di

comunità educante”.

Beccalli è la quarta rettrice negli atenei milanesi: Maria Grazia Brambilla è stata appena nominata alla Statale, Donatella Sciuto è alla guida del Politecnico e Giovanna Iannantuoni è la rettrice della Bicocca nonchè la prima donna alla guida della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane.