PALERMO (ITALPRESS) – “Questo è il primo forum che organizziamo in Sicilia riponendo l’attenzione sulla filiera dell’Healthcare, che qui non ha numeri significativi. Parliamo di 3mila realtà profit e 4mila non profit, dimensione inferiore rispetto alla media nazionale ma anche al Mezzogiorno. Ciò determina una minore capacità in termini di efficienza e investimenti, nonché nel cogliere le opportunità che derivano dalla transizione ecologica e digitale: c’è comunque da dire che tra queste realtà ci sono delle eccellenze, perché le grandi realtà sono più profittevoli anche rispetto alla media nazionale” dice il Regional manager di Unicredit Salvatore Malandrino. “Il minor tasso di natalità e le migrazioni dei giovani verso il nord avranno un impatto significativo sulla crescita della popolazione anziana e inevitabilmente sulle sue esigenze di assistenza sanitaria: il nostro gruppo è pronto a cogliere sfide e opportunità di questo scenario, attraverso un supporto finanziario alle imprese”.

