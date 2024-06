Inchieste edilizia a Milano, flash mob e raccolta di firme contro la denuncia di Sala a Barbacetto

Mentre la Procura di Milano indaga sui presunti abusi edilizi in città - grattacieli spuntati al posto di palazzine di pochi piani e spacciati per ristrutturazioni - il sindaco Sala denuncia il giornalista de Il Fatto che scrive della vicenda. Lunedì flash mob davanti a Palazzo Marino. Via alla raccolta di firme su change.org.