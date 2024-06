Idrovolante si ribalta sul Ticino, ferita una donna

Tragedia sfiorata ieri durante una manifestazione sul Ticino a Pavia. In occasione del 7° Trofeo Battellieri Colombo, con una gara in barcè (la classica imbarcazione fluviale pavese a fondo piatto), era in programma anche un atterraggio in acqua di due idrovolanti dell’Aviazione marittima italiana. L’atterraggio in acqua è riuscito, ma al momento di risalire la corrente e tornare verso la casa galleggiante della Battellieri Colombo, uno dei due velivoli si è ribaltato. Il pilota e la co-pilota, che si trovavano a bordo, sono riusciti ad uscire subito dal mezzo. La donna, 51 anni, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia. Devono ancora essere accertate le cause dell’incidente, avvenuto davanti a molte persone che seguivano l’evento dalle rive del Ticino.