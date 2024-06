Clochard trovato morto in un parcheggio a Milano

Un uomo è stato trovato senza vita ieri pomeriggio a Milano, in un parcheggio tra viale della Liberazione e piazza Einaudi in zona Porta Nuova. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’uomo sarebbe un clochard nordafricano di circa 35 anni. Con sè non aveva documenti. L’ipotesi è che sia morto per cause naturali.