Incendio in via Fra Galgario, indagini affidate ai vigili del fuoco

Il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco di Milano ha ricevuto la delega da parte della Procura per la ricostruzione della dinamica dell’incendio scoppiato venerdì in via Fra Galgario, in cui sono morte 3 persone. I rilievi saranno fondamentali per capire cosa abbia innescato le fiamme nell'autofficina e come mai il rogo si sia sviluppato così velocemente in tutto il palazzo.