MILANO (ITALPRESS) – Hisense partecipa come main partner alla Milano Football Week, evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, con il patrocinio del Comune. L’Hisense Lounge sarà uno dei punti salienti della manifestazione, che si tiene in Piazza Gae Aulenti in Portanuova a Milano fino al 23 giugno.

