MILANO (ITALPRESS) – “Gareggiare a Milano per le finali di Coppa del Mondo sarà un’emozione unica. Il Palazzetto sarà pieno, non vedo l’ora di scendere in pedana con tutto il calore del pubblico”. Lo ha dichiarato Sofia Raffaeli, campionessa delle ‘Farfalle’ di ginnastica ritmica, a margine della presentazione delle finali di World Cup di Milano.

