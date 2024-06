MONTEFIASCONE (VITERBO) (ITALPRESS) – Celebrare il 350º anniversario della cupola della cattedrale di Montefiascone coinvolgendo diversi artisti chiamati a prendere ispirazione dal valore simbolico della cupola, elemento di congiunzione tra il divino e l’umano. E’ lo scopo della mostra “Carlo Fontana – Fra la terra e il cielo” in programma dal 20 giugno al 15 agosto a Montefiascone, in provincia di Viterbo, sponsorizzata da Banca del Fucino. Per l’occasione, l’Associazione “Rocca dei Papi-per un’ecologia integrale” ha elaborato un programma culturale per valorizzare e diffondere l’unicità della Basilica.

f04/fsc/gtr