VENEZIA (ITALPRESS) – L’evoluzione della rete e dei servizi nel settore delle telecomunicazioni avrà una decisa accelerazione grazie all’intelligenza artificiale. Ne ha parlato a Venezia, in occasione della conferenza congiunta Acm Sigmetrics / Ifip Performance 2024, Domenico Angotti, Responsabile Architettura di Rete, Governance e Accesso di Open Fiber. Decisivo per la riuscita dell’evento, che per la prima volta si è svolto in Italia, il contributo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e del Politecnico di Torino.

