MILANO (ITALPRESS) – “Quello che in queste ore stona è vedere, mentre il più importante G7 è presieduto dall’Italia, che il nostro Parlamento sia oggetto di iniziative non in linea con i regolamenti parlamentari e con un dibattito sano. Fa venire il dubbio che qualcuno, come al solito, prediliga la propria proiezione e il proprio interesse di parte che l’interesse nazionale”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

