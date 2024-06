ROMA (ITALPRESS) – “Il 2023 è stato un anno difficile per il comparto birrario, i consumi sono scesi quasi del 6%, era molto che non succedeva, a parte il periodo pandemico, il 2024 non ha invertito la tendenza, attualmente, ma sono i primi mesi dell’anno, noi siamo estremamente fiduciosi per il futuro, magari ci sarà da aspettare un po’”. Lo ha detto Alfredo Pratolongo, presidente di AssoBirra, a margine della presentazione dell’Annual Report 2023 dell’associazione di categoria.

