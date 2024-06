ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il ritorno in gruppo di Davide Frattesi, la carica di Giovanni Di Lorenzo, l’ottimismo e la saggezza di Gigi Buffon. Questo il menu offerto dalla Nazionale nel secondo giorno di ritiro degli azzurri nel quartier generale di Iselhorn. Nei 15 minuti di allenamento aperti alla stampa, la presenza di Frattesi in campo non è passata inosservata. Un buon segnale dopo le preoccupazioni di martedì quando, finito il riscaldamento con i compagni, il centrocampista dell’Inter era rientrato negli spogliatoi. Ancora differenziato per Barella e Fagioli a poche ore dal debutto contro l’Albania. C’è ancora tempo e soprattutto c’è fiducia nel clan azzurro in vista della prima di Dortmund. “Questa Nazionale è sottostimata, ma per me è molto competitiva, c’è un grande gruppo e ci sono anche 5-6 giocatori che a mio parere possono stare nel gotha del calcio mondiale”, le parole di Gigi Buffon, capo delegazione di una Nazionale che vuole difendere il titolo di tre anni fa con tutte le proprie forze. “Questa squadra ha la stessa anima di quella che ha vinto gli Europei nel 2021”, garantisce Giovanni Di Lorenzo, uno dei campioni di Wembley.

