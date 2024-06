ROMA (ITALPRESS) – “Adoc è da tempo che denuncia una sorta di privatizzazione del nostro sistema sanitario. Se l’Italia ha avuto una caratteristica molto importante in tanti decenni è stata proprio il welfare sanitario. Un Paese che non garantisce un diritto universale non è più un Paese civile”, sottolinea Anna Rea, presidente dell’Adoc, in un’intervista all’Italpress.

