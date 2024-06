ROMA (ITALPRESS) – “Ci siamo visti qui quasi due anni fa ed era una bella notte, questa per me è più bella di due anni fa perché due anni fa era una scommessa basata sulla speranza, tanta gente aveva creduto in noi, tante persone speravano che noi potessimo essere, dopo quasi due anni di governo, nella peggiore situazione possibile, quelle stesse persone ci hanno detto: voi siete. Questo per me ha un valore enorme”. A dirlo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando i risultati delle elezioni europee che vedono Fratelli d’Italia primo partito d’Italia.

