Europee, a Milano quasi 11mila diciottenni al voto per la prima volta

A Milano sono 10.818 i neo diciottenni che potranno andare alle urne per la prima volta in occasione delle elezioni europee sabato e domenica. Si tratta di 5.166 ragazze e 5.652 ragazzi. La tessera elettorale per chi ha compiuto 18 anni, spiega il Comune, non viene più inviata a casa come in passato ma deve essere ritirata dagli interessati nelle sedi dedicate. L’amministrazione invia una email ai neo diciottenni per avvisarli che la loro tessera è pronta e spedisce a casa una copia della Costituzione. Intanto sono tanti i cittadini, di tutte le età, che stanno ritirando le loro tessere elettorali nelle sedi anagrafiche. Solo ieri sono state emesse dal Comune 4041 tessere, dall’1 al 31 maggio ne sono state emesse 15.008 e nei primi giorni di giugno, in particolare dall’1 al 6, in totale 28.404. Sempre a ieri mancavano ancora circa 40 presidenti e un centinaio di scrutatori che però il Comune conta di trovare entro domani, quando le candidature saranno ancora accettate. Grazie al tam tam mediatico e social negli ultimi giorni ci sono state molte candidature quindi non sembra esserci emergenza su questo. Infine gli studenti fuori sede che per la prima volta potranno votare, a Milano sono quasi 5mila e voteranno nei seggi speciali di Cattolica e Politecnico, con le tessere elettorali emesse dal loro comune di residenza.