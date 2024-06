Alcuni studenti e insegnanti sono rimasti intossicati stamtina in due scuole di Milano a causa dell’uso di spray al peperoncino. Il primo episodio è accaduto in via Ugo Pisa dove ha sede l’Iss Oriani. Sette persone sono rimaste intossicate e curate sul posto. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri.

Il secondo episodio è avvenuto in via Livigno dove sono stati in 17 ad avere bisogno delle cure all’Iss Marelli. In questo caso sono intervenuti gli agenti della Questura. In entrambi i casi, è ancora da identificare chi ha spruzzato lo spray.