Nasce la “Libera Repubblica dell’Isolino Virginia”

“In questo giorno storico, il cuore dell’Isolino Virginia batte con un fervore indomito

mentre alziamo le nostre voci, cariche di speranza e determinazione, per proclamare

la nostra indipendenza”. Mentre lo scorso 2 giugno la Repubblica Italiana era impegnata nelle celebrazioni della propria festa, l’Isolino Virginia ha deciso di rendersi autonomo dalla sovranità di Roma e di “qualsiasi altra autorità straniera”. L’Isolino Virginia è un suggestivo triangolo di terra situato a pochi metri dalla riva occidentale del Lago di Varese, nel territorio del Comune di Biandronno, ed è separato dalla terraferma solo da uno stretto canale detto Ticinello. La “Libera Repubblica dell’Isolino Virginia” è solo agli albori ma ha già una bandiera e le prime richieste di cittadinanza. L’iniziativa – meglio se lo spieghiamo subito – è di “Stare male in provincia”, pagina Instagram molto seguita che racconta il Varesotto con ironia, tra meme e vignette. I promotori accarezzano comunque lo spirito di libertà e indipendenza che negli anni passati portò alla fondazione della Repubblica delle Rose, una piattaforma nell’Adriatico ma in acque internazionali poi abbattuta per decisione del governo di Roma, e del Principato di Sealand, una vecchia piattaforma militare al largo delle coste inglesi i cui ‘regnanti’ vivono vendendo ‘titoli nobiliari’, carte d’identità, francobolli e merchandising vario.

A leggere la dichiarazione di indipendenza, comunque, sembra una cosa seria anche se sull’isola non ci sono abitanti. “E questo è un po’ un problema”, ci dice uno dei due fondatori di “Stare male in Provincia” che aggiunge: “Stiamo comunque invitando le persone a chiedere la cittadinanza e siamo già in 200, poi dovremo capire come effettivamente dare questa cittadinanza, con un documento o un passaporto. “Abbiamo scritto anche al presidente della Repubblica (Italiana) e al Segretario generale delle Nazioni Unite – aggiunge – allegando la dichiarazione di indipendenza e chiedendo anche la loro taglia perché abbiamo anche delle magliette e possiamo mandargliele volentieri a nostre spese”.

Al nostro microfono uno dei promotori di “Stare male in provincia” e, a questo punto, fondatori della neonata ‘Repubblica’.