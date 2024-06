Frana in una fognatura, operaio grave nel varesotto

Un operaio è rimasto schiacciato da una frana mentre lavorava alla manutenzione della rete fognaria, in via Adua a Carnago (Varese). Secondo i primi accertamenti l’operaio, di 54 anni, stava eseguendo interventi su una tubatura interrata quando è stato travolto da una frana che lo ha schiacciato. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei colleghi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Ats Insubria, competenti in materia di infortuni sul lavoro, oltre agli operatori sanitari con ambulanza e elisoccorso. Il 54enne è stato trasportato in ospedale a Varese in codice rosso e ha riportato traumi al bacino e agli arti inferiori a causa dello schiacciamento. La procura della Repubblica di Varese aprirà un fascicolo, inizialmente contro ignoti, per lesioni colpose. Sarà probabilmente disposto il sequestro dell’area interessata dall’incidente.