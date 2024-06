ROMA (ITALPRESS) – “Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto che punta a raggiungere un duplice obiettivo: riequilibrare il divario tra nord e sud in termini economici e formare digitalmente 200 persone di una fascia debole, quelli che si trovano fuori dal mondo del lavoro e rientrano tra i 34 e i 50 anni”. Così Benedetto Attili, Tesoriere Uil, in occasione della presentazione, a Roma, di “ReStart: Riqualificazione Digitale per il Futuro del Lavoro”, che interesserà cinque regioni del sud: Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. “Speriamo che diventi un modello per far in modo che progetti con obiettivi così importanti abbiano fondi più notevoli per consentire di contribuire alla soluzione di questi due problemi del Paese”, aggiunge Attili, sottolineando il ruolo della digitalizzazione. “Amo una frase – poi, conclude -, quando spira il vento del cambiamento c’è chi alza muri e chi costruisce mulini a vento. Noi dobbiamo costruire mulini a vento per far in modo che il cambiamento ci conduca a un miglioramento della società”. xl5/vbo/gtr