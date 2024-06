ROMA (ITALPRESS) – È stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni sul decreto che prevede 2 milioni per il sostegno alla filiera ovina IGP per gli allevatori. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che “si tratta di un provvedimento particolarmente atteso, che va incontro alle difficoltà segnalate dai produttori sul premi o accoppiato PAC 2023″. Con il decreto il Governo interviene per tutelare le tre denominazioni IGP nazionali: abbacchio romano IGP, agnello del centro Italia IGP e agnello di Sardegna IGP.

sat/gsl