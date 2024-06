Airbnb, l’accusa chiede l’archiviazione dell’inchiesta

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta e carico di tre ex amministratori di Airbnb, il colosso degli affitti brevi, accusati di reati fiscali per il mancato versamento dal 2017 al 2021 della cedolare secca e che aveva portato a sequestrare 779 milioni di euro alla società. Airbnb nei mesi scorsi si è accordata con l’Agenzia delle Entrate per un versamento complessivo di 576 milioni di euro. Ora la parola passa al gip Angela Minerva. I pm hanno ritenuto di chiedere l’archiviazione, da quanto si è saputo, per via di una norma incerta che creerebbe confusione tra sostituto d’imposta e responsabile d’imposta. Lo scorso novembre i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf avevano eseguito un maxi sequestro, poi revocato, di oltre 779 milioni e 453 mila euro confronti di Airbnb Ireland Unlimited Company, e di tre persone che hanno rivestito cariche di amministrazione all’interno del gruppo statunitense, tra il 2017 e il 2021. L’accusa è frode fiscale per il mancato pagamento della cedolare secca sui canoni che ammontano a quasi 4 miliardi di euro. Secondo l’ipotesi la società estera in Italia, per i pm in qualità di sostituto di imposta, non aveva ottemperato agli obblighi introdotti dalla legge del 2017 e quindi si sarebbe sottratta alla dichiarazione e al versamento di ritenute pari al 21 per cento su canoni di locazione breve per 3.711.685.297 euro corrisposti nel periodo 2017-2021 dagli ospiti delle strutture ricettive pubblicizzate dalla piattaforma, a fronte delle prenotazioni effettuate. In sostanza, sulla cifra miliardaria incamerata con gli affitti la società, è l’ipotesi, ha corrisposto ai proprietari degli immobili (host) la cifra versata dai locatari “al netto della commissione addebitata per l’utilizzo” della “infrastruttura digitale”, omettendo di saldare i conti con il fisco italiano per gli anni gennaio 2019-gennaio 2023. La società aveva discusso con il fisco italiano se fosse o meno dovuta la cedolare secca, e ritenendo non fosse un suo obbligo, ha sempre dichiarato di aver agito nel rispetto della legalità. Dopo il decreto di sequestro, però, ha definito la propria posizione e ha saldato i conti con l’agenzia delle entrate con un ravvedimento operoso: lo scorso dicembre ha versato 576 milioni di euro a titolo di ritenute dovute, interessi e sanzioni per gli anni 2017 al 2021, mentre a marzo ha pagato altri 97 milioni circa per il 2022.