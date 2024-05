Urbanistica, un’altra richiesta di processo a Milano

La Procura di Milano ha chiesto il processo per lottizzazione abusiva, abuso edilizio e abuso d’ufficio per sei persone, tra cui un dirigente, un responsabile e un tecnico dello Sportello unico dell’edilizia del Comune, in uno dei filoni delle numerose inchieste sull’urbanistica, in particolare quello sulle Park Towers di via Crescenzago, vicino al Parco Lambro. Per la costruzione dei tre edifici, alti rispettivamente 81, 59 e 10 metri, per 23, 16 e 3 piani, per un totale di 113 appartamenti, rischiano di finire a processo (dovrà decidere un gup) l’imprenditore e amministratore di Bluestone, Andrea Bezziccheri, l’architetto e progettista, i tre dipendenti Palazzo Marino e il rappresentante legale della società che ha eseguito i lavori. Dalle indagini, chiuse a fine gennaio, coordinate dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici e condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, è emerso che sarebbe stata una “operazione speculativa a favore dell’investitore privato”. Anche in questa inchiesta, così come nelle altre simili con al centro palazzi e grattacieli della città, i pm ipotizzano violazioni di leggi urbanistiche e paesaggistiche, con nuove costruzioni fatte passare per ristrutturazioni e in assenza, quindi, dei piani attuativi necessari, di annessi servizi per i residenti delle aree interessate e con oneri di urbanizzazione pagati dai costruttori ma al ribasso. E’ la seconda richiesta di rinvio a giudizio, finora inoltrata all’ufficio gip, sul caso urbanistica, dopo quella dei mesi scorsi che aveva riguardato la costruzione della Torre Milano, un grattacielo residenziale di 24 piani in via Stresa.