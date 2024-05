Mattarella invita al Quirinale Nico Acampora, fondatore di PizzAut

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato a cena, al Quirinale, Nico Acampora, il fondatore di PizzAut, la pizzeria gestita gestita da ragazzi autistici. Lo comunica lo stesso Acampora, con un post sui social in cui trasmette tutta la sua emozione. “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi ha invitato a cena presso il Quirinale in occasione della Festa della Repubblica. Lo scrivo e mentre lo scrivo non riesco a crederci” scrive Acampora sui social. “L’emozione si confonde con il timore. Ho una sala certezza…questo invito non è solo per me. È un invito per tutti i volontari di PizzAut, per tutti i genitori e soprattutto per tutti i miei ragazzi. È un invito che non riguarda solo PizzAut è un invito per tenere ancora alta l’attenzione sul tema dell’autismo”.