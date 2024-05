Maltempo, cede un tratto di strada nel Bresciano

Allagamenti nella bassa bresciana e smottamenti nella zona della Franciacorta e del Sebino. Questo il bilancio del maltempo che ha flagellato la provincia di Brescia nelle ultime ultime ore. Situazione più preoccupante a Rodengo Saiano lungo la strada provinciale 510 che è stata stata chiusa in entrambe le direzioni per il cedimento di parte della carreggiata. Non ci sono veicoli coinvolti e neppure feriti. La causa del cedimento della strada è lo straripamento del torrente Orna. Il tratto rimarrà chiuso per una decina di giorni per permettere i lavori di ripristino dell’asfalto.