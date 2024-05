Allerta meteo sulla Lombardia

Allerta arancione rischio temporali e allerta gialla rischio idrogeologico, rischio idraulico e rischio vento forte in Lombardia. Sulla Regione è atteso nel corso della giornata il transito da Ovest verso Sudest di rovesci o temporali sparsi, prevalentemente sulle zone prealpine e di pianura. In serata è prevista un’intensificazione delle precipitazioni, a partire dalle zone occidentali di alta pianura e prealpine. Si attendono i fenomeni più intensi a partire dalla serata con picchi di precipitazione tra i 40 e i 70 mm. Possibili anche venti forti. Tra la notte e la mattinata di venerdì si manterranno condizioni instabili con precipitazioni diffuse ed intense in veloce spostamento dalle zone occidentali prealpine e di pianura verso quelle centrali ed orientali. In questa fase possibili picchi isolati di precipitazione nelle prime 12 ore della giornata tra 50 e 100 mm sulle pianure e sulle zone prealpine.