Tre giovani militari della Finanza muoiono durante un’esercitazione in montagna

Tre giovani militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (Sagf) hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Secondo le prime notizie, i tre sarebbero precipitati dal precipizio degli Asteroidi. L’incidente è avvenuto mentre stavano effettuando un’esercitazione. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 13. Le vittime sono Luca Piani, 32 anni, Alessandro Pozzi, di 25 anni, entrambi residenti a Valfurva (Sondrio), e il più giovane dei tre, Simone Giacomelli, 22 anni, con residenza a Bormio. Giacomelli e Pozzi prestavano servizio per il Sagf di Madesimo, guidato da Alessia Guanella, mentre Piani lavorava per la Stazione Sagf del capoluogo valtellinese diretta dal luogotenente Christian Maioglio. L’allarme è stato lanciato alle 12.52. Areu ha immediatamente fatto decollare un elicottero da Caiolo (Sondrio), un’ambulanza e un’automedica. Da quanto emerge si stava svolgendo un’esercitazione in quota quando una delle due cordate è precipitata perché la roccia, all’improvviso, ha ceduto sotto i piedi dei ragazzi del colonnello Giuseppe Cavallaro impegnati nell’allenamento per migliorare la loro preparazione in vista dei che effettuano ogni anno sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone. I corpi sono stati recuperati nel tardo pomeriggio ai piedi dello sperone roccioso. Tra i tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore ci sono quelli della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del presidente della Regione, Attilio Fontana.